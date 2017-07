Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 23.07.17

RAYONG: Mit seinem neuen Werk in Rayong will der deutsche Continental-Konzern seinen Marktanteil wesentlich erhöhen und im Königreich bis 2025 zum drittgrößten Anbieter von Reifen aufsteigen. Derzeit hat der Konzern in Thailand erst drei Prozent.

Den Markt beherrschen Bridgestone, Yokohama, Dunlop, Michelin und Goodyear. Conti investiert in Rayong 9,46 Milliarden Baht und will bei Fertigstellung der neuen Produktionsstätte im Jahr 2019 rund 900 Mitarbeiter beschäftigen. Die Reifen sind für Limousinen und kleine Lastwagen in der Region Asien-Pazifik bestimmt.