Ein Blick auf die Skyline am Strand Hua Hins. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Strandnähe im königlichen Seebad ist vergleichsweise stabil, so Immobilienberater.

HUA HIN: Immobilien in Strand­destinationen an der Westküste wie Hua Hin und Cha-am erfreuen sich sowohl unter ausländischen als auch einheimischen Käufern guter Nachfrage. Eine Studie von Plus Property Co. Ltd., dem Immobilienarm der Sansiri-Gruppe, hat zum Ergebnis, dass die derzeitige Verkaufsrate in der Region 72 Prozent beträgt, mit einer besonders hohen Nachfrage in Cha-am und Khao Takiab.

