BANGKOK: Nach Singapur und den Philippinen werden Chris Martin und seine Band Coldplay nun doch noch für ein Konzert nach Thailand kommen.

Das Konzert wurde kurzfristig zwischengeschoben und dürfte in Windeseile ausverkauft sein. Veranstalter BEC Tero informiert, dass die britische Pop-Rock-Band im Rahmen ihrer „A Head Full of Dreams“-Tour Zwischenstopp in Bangkok einlegen wird.



Das Konzert erfolgt am Freitag, 7. April 2017 im Rajamangkala Stadium, dem größten Fußballstadion des Landes. Der Ticketvorverkauf startet am 16. Dezember bei www.thaiticketmajor.com.



Coldplay ist eine der weltweit erfolgreichsten Bands des vergangenen Jahrzehnts. Nachdem die Tickets für das Konzert in Singapur bereits nach wenigen Stunden ausverkauft waren, wird den Fans in Thailand empfohlen, nicht lange zu zögern und sich ihre Eintrittskarte frühzeitig zu reservieren.