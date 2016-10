JOHANNESBURG (dpa) - Für so manche Tierart könnte es bald aufwärts gehen. Zumindest setzt die Welt-Artenschutzkonferenz wichtige Grundlagen dafür. Manchem Artenschützern gehen die Beschlüsse aber nicht weit genug.

Der internationale Elfenbeinhandel bleibt verboten. Teilnehmer der Welt-Artenschutzkonferenz (Cites) in Johannesburg lehnten am Montag Anträge von Namibia und Simbabwe zur Lockerung des Verbots ab. «Wir haben alle gemeinsam dem Elfenbeinhandel eine klare Absage erteilt», sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Zudem scheiterte ein Antrag von Swasiland, erstmals seit 1977 den Handel mit Nashorn-Horn zu erlauben, wie Pro Wildlife mitteilte.

Am Wochenende wurden für mehrere Tierarten zudem strengere Regelungen beschlossen. So ist der Handel mit Knochen freilebender Löwen nach Beschluss der Delegierten künftig verboten. Mit Elfenbein soll in Zukunft auch innerhalb von Staaten nicht mehr gehandelt werden dürfen. Der rechtliche Schutz für wildgefangene Graupapageien wurde hochgestuft. Besser geschützt werden auch Dutzende Reptilienarten. Die Beschlüsse vom Wochenende und vom Montag müssen in den kommenden Tagen noch endgültig verabschiedet werden.

Am Sonntag sprachen sich die Mitgliedsländer im Konsens für die weltweite Schließung nationaler Elfenbeinmärkte aus. Zugleich wurden bindende Richtlinien für die Bekämpfung des illegalen Elfenbeinhandels beschlossen. «Die Entscheidung ist ein Riesenschritt für einen besseren Elefantenschutz. Gerade auf schlecht kontrollierten legalen Märkten findet sich immer wieder gewildertes und damit illegales Elfenbein», erklärte WWF-Artenschutzexperte Arnulf Köhncke. Die Artenschutzkonferenz hatte 1989 beschlossen, den internationalen Handel mit Elfenbein zu verbieten.

Am Flughafen der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi wurden erst am Wochenende 300 Kilogramm Elfenbein beschlagnahmt. Auch in Deutschland sind Schmuggler aktiv: Im September wurden bei einem Doppelfund in Rheinland-Pfalz und Potsdam 1,2 Tonnen unter anderem zu Schmuckdosen und Salatbesteck verarbeitetes Elfenbein sichergestellt.

Anträge für einen strengeren Schutz der Elefantenpopulationen von Südafrika, Botsuana, Namibia und Simbabwe wurden in Johannesburg aber abgelehnt, wie Naturschutzorganisationen mitteilten. Die Naturschützer reagierten unterschiedlich darauf.

Auch die EU stimmte dagegen, die Elefanten in eine höhere Schutzkategorie einzustufen. «Sie haben Afrikas Elefanten im Stich gelassen und die Forderung der großen Mehrheit der afrikanischen Staaten, des EU-Parlaments und der europäischen Bürger in den Wind geschlagen», sagte Daniela Freyer von Pro Wildlife.

Artenschutzreferent beim WWF Deutschland, Arnulf Köhncke, sieht das anders. Der Nutzen hätte sich auf die Symbolik beschränkt. «Hinzu kommt, dass die betroffenen Länder einen nationalen Vorbehalt gegen die Hochstufung hätten geltend machen können, wovon zumindest Namibia laut eigener Ankündigung Gebrauch gemacht hätte», erklärte Köhncke. Dadurch hätte das Land die Möglichkeit gehabt, aus dem Cites-Abkommen für Elefanten ganz auszusteigen.

Die Cites-Mitglieder beschlossen auch einen besseren Schutz für 55 Reptilienarten. «Nie zuvor wurden so viele verschiedene Reptilien, die für den europäischen Heimtierhandel geplündert werden, unter Schutz gestellt», sagte Sandra Altherr von Pro Wildlife. Oft seien die Schmuggler EU-Bürger. Die Szene treffe sich auf Reptilienbörsen.

Die Welt-Artenschutzkonferenz einigte sich zudem darauf, den Handel mit Löwen-Produkten zu beschränken. Verboten ist künftig der kommerzielle Handel mit Knochen und anderen Skelett-Teilen von Löwen aus freier Natur. Artenschützern kritisieren, dass die Ausfuhr von Produkten gezüchteter Tiere erlaubt bleibt.

«Um den boomenden Handel zu beenden, hätte es konsequentere Schutzmaßnahmen gebraucht», sagte Freyer von Pro Wildlife. Der Ausbeutung von Löwen in afrikanischen Zucht- und Jagdfarmen sei kein Riegel vorgeschoben worden. Der Handel mit Löwenknochen stieg demnach in den vergangenen Jahren enorm, weil sie als Ersatz für Tigerknochen in der sogenannten Traditionellen Medizin eingesetzt werden.

Vertreter aus 183 Länder tagen noch bis zum 5. Oktober in Johannesburg, um Regeln für den Handel mit gefährdeten Arten zu erstellen.