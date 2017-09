Foto: The Cicada Market

HUA HIN: Gab es noch vor wenigen Jahren in Hua Hin neben Sonne, Sand und Meer nur wenig zu erleben, bietet das königliche Seebad heutzutage eine Vielzahl an Attraktionen für die ganze Familie.

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala des Bewertungsportals TripAdvisor steht der Cicada-Nachtmarkt an der Nong Kae-Khao Takiap Road, von 94 Aktivitäten in Hua Hin belegt er bei 3.199 abgegebenen Bewertungen den ersten Platz.



So schreibt Nutzer KRA20: „Dies ist ein schi­cker Wochenend-Markt mit einem tollen Food Court und Kunsthandwerkermarkt. Es gibt Live-Shows und Getränkebuden. Beim Essen wird die typische Auswahl an Thai-Speisen angeboten, aber die Atmosphäre und das Ambiente sind weitaus mehr gentrifiziert. Ein cooler Abend für jeden.“



Yoyo H. aus Tel Aviv findet: „Nun, er ist ganz anders, als die Märkte, die ich in Chiang Mai, Pai und Bangkok gesehen habe. Zum einen ist er sehr viel entspannter, da einem die Händler ihre Waren nicht aufdrängen und die meis­ten Stände legen ihre Preise offen. Es gibt viele Musikaufführungen, Breakdance, Künstlershows, menschliche Statuen, Maler und vieles mehr. Das Essen ist güns­tig und lecker und wird auf einem zentralen Sitzbereich angeboten. Viele Künstler, die ich dort gesehen habe, habe ich auf keinem anderen Markt in Thailand gesehen. Einzigartig ist auch die Tatsache, dass die meisten Preise ausgeschrieben und nicht überteuert sind, so dass Touristen nicht das Gefühl haben, übers Ohr gehauen zu werden.“



TripAdvisor-Nutzer Fernweh2 lobt: „Dieser gepflegte Markt, welcher vorwiegend einheimische Produkte und Handwerkskunst anbietet, ist eine wahres Highlight in Hua Hin. Keine Stände mit Billigware aus China, sondern viel Handgemachtes aus der Region. Dazu die vielfältigen Essensmöglichkeiten – ein Gourmetparadies zu fairen Preisen.“



Der Cicada Market hat freitags und samstags von 17 bis 23 Uhr geöffnet sowie sonntags von 17 bis 22 Uhr. Infos: www.facebook.com/cicadahuahin.