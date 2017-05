Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.17

KOH SAMUI: Seit Donnerstag wird ein chinesischer Tourist mit seinem Jet Ski im Meer vor der Insel vermisst.

Die Marine-Polizei hatte am Freitag eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der sich 20 Jet Skis beteiligten. Offenbar war der Urlauber mit seinem Fahrzeug bei Starkregen zur Koh Som gefahren. Als der Ausländer zur verabredeten Zeit zum Fahrzeugverleiher nicht zurückkam, schickte dieser Mitarbeiter auf die Suche. Sie konnten den Chinesen nicht ausfindig machen, berichtet „Thai PBS“. Die Polizei wurde alarmiert, und am Freitag begann die Suchaktion.