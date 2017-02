Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.17

PHANG-NGA: Ein 35 Jahre alter Urlauber aus China ist am Sonntagnachmittag beim Schnorcheln vor dem Strand Natai ertrunken.

Ein Wachmann des Natai Beach Resort & Spa in Phang-nga hatte den Chinesen beobachtet, wie dieser 50 Meter vom Strand entfernt in der See schnorchelte. Plötzlich verschwand der Körper. Mehrere Angestellte des Hotels holten den im Meer treibenden Urlauber zum Strand. Er soll nicht mehr geatmet haben. Dennoch begannen Hotelmitarbeiter mit der Wiederbelebung. Als die alarmierte Polizei und ein Arzt des Krankenhauses Takua Thung am Natai Beach eintrafen, kam für den Ausländer jede Hilfe zu spät. Laut dem Arzt ist der Chinese ertrunken.