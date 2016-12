Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.16

RAYONG: Vor den Augen ihrer vier Freunde ertrank am Montag eine chinesische Urlauberin beim Schwimmen vor der Koh Samet.

Die chinesische Touristengruppe hatte am Samstag in einem Hotel auf der Ferieninsel eingecheckt. Am Montag gingen die Urlauber im Meer baden. Plötzlich rief die 23 Jahre alte Frau um Hilfe und ging unter. Rettungshelfer und Freunde bargen die Chinesin und begannen mit der Wiederbelebung. Die junge Frau wurde umgehend zu einem Hospital in Rayong gebracht, wo die Ärzte ihren Tot feststellten. Die Polizei ermittelt, warum die Urlauberin im Meer unterging.