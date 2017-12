Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.17

PATTAYA: Eine Chinesin hat nach einem One-Night-Stand einem Mann aus Hongkong 13.000 Baht und ein iPhone 6s gestohlen.

Der 48 Jahre alte Tourist hatte die 25-jährige Frau über die App WeChat kennengelernt. Er traf sie in Pattaya, lud sie auf ein Getränk ein und nahm sie mit auf sein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen vermisste der Gast Bargeld und Handy. Er ging zur Polizei und zeigte die Chinesin an. Kurz darauf konnte die Polizei die Frau verhaften. Sie sagte aus, sie habe Geld und Handy an sich genommen, weil der Mann sie für Sex nicht habe bezahlen wollen.