Von: Redaktion DER FARANG | 16.04.18

PHUKET: Ein 47 Jahre alter Tourist aus China erlag beim Parasailing einem Herzinfarkt.

Der Urlauber hatte sich vom Pier Ao Po zur Koh Naka Yai übersetzen lassen. Dort buchte er Fallschirmsegeln. Bereits nach drei Minuten wurde der Mann auf das Boot gezogen, und nach etwa zehn weiteren Minuten wurde er bewusstlos. Der Chinese wurde umgehend zum Thalang Hospital gebracht, wo die Ärzte seinen Tod feststellten. Die Obduktion ergab, dass er einen tödlichen Hertzschlag bekommen hatte. Der Urlauber war am 13. April mit weiteren zehn Chinesen nach Phuket gekommen und hatte in einem Hotel in Patong übernachtet.