BANGKOK: Die Immigration hat einen 27 Jahre alten Chinesen festgenommen, der mit gefälschten ATM-Karten Konten leergeräumt hatte.

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Touristenpolizei, Generalmajor Surachet Hakpal, wurde der Betrüger verhaftet, als er vor der Soi 20 Mithuna im Bezirk Huay Khwang an einem ATM Geld abheben wollte. Die Polizei hatte von der Government Savings Bank einen Hinweis erhalten, dass der Mann gefälschte ATM-Karten nutzte. Die Beamten fanden bei ihm 15 ATM-Karten und weitere 42 gefälschte Karten in seiner Unterkunft im Bezirk Ratchadaphisek. Zudem wurden Lesegeräte und ein Notebook sichergestellt. Der Mann war am 27. Februar eingereist und soll seit dem 8. April mit gefälschten Karten Geld gestohlen haben.