Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.17

PHUKET: Ein chinesischer Tourist hatte am Strand der Koh Racha Papageienfische gefangen und wurde zu zwei Tagen Haft verurteilt.

Bewohner hatten den illegalen Fischfang beobachtet und Alarm geschlagen. Mitarbeiter der Fischereibehörde und des Amtes für die Erhaltung der Meeres- und Küstenressourcen fanden den Urlauber am Strand Plub Pla. Neben sich hatte er eine Flasche mit Wasser, in der sich zwei Fische befanden. Der 35-Jährige wurde festgenommen und auf die Polizeiwache Chalong gebracht. Dort wurde der Chinese zu einer zweitägigen Haft verurteilt, eine Kaution wurde nicht gestattet, berichtet die „Phuket Gazette“. In den letzten Wochen haben mehrfach Touristen vor der Koh Racha die Unterwasserwelt beschädigt.