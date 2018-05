BANGKOK: Auf dem Flughafen Suvarnabhumi wurde ein Chinese festgenommen, der aus der Gepäckablage über den Sitzen des Flugzeugs Geld von Passagieren gestohlen hatte.

Generalmajor Surachet Hakpal berichteten den Medien, bei dem Dieb seien 20.000 Baht in Hongkong-Dollar und Thai-Währung gefunden worden. Der 32-Jährige habe immer abgewartet, bis ein Passagier auf die Toilette ging. Dann suchte er in dem Gepäck des Fluggastes nach Bargeld. Damit der Diebstahl nicht sofort auffiel, habe er einen Stapel Ein-Dollar-Scheine zurückgelassen. Doch Passagiere bemerkten den Diebstahl und informierten die Flugbegleiter. Die Touristenpolizei schnappte den Chinesen am Gate. Laut der Polizei kann er mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden.