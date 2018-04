Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.18

PEKING (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt an diesem Sonntag in Peking Österreichs Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz zu politischen Gesprächen. Die beiden Politiker sind mit der größten Delegation in der Geschichte ihres Landes nach China gereist, um die Kooperation mit der zweitgrößten Volkswirtschaft auszubauen.

Am Sonntag ist auch ein Treffen mit Chinas Regierungschef Li Keqiang geplant. Es sollen 30 Wirtschaftsabkommen in einem Umfang von 1,5 Milliarden Euro unterzeichnet werden. Die 250 Mitglieder starke Delegation wird von Peking zur Insel Hainan in Südchina weiterreisen, um am asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao teilzunehmen. Am Ende der einwöchigen Reise ist ein Visite in Chengdu in Südwestchina geplant.