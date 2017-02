Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.17

HONGKONG (dpa) - Das Schicksal des aus Hongkong verschwundenen Milliardärs Xiao Jianhua gibt weiter Rätsel auf. Obwohl die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigt hatte, dass der Gründer der Pekinger Tomorrow Gruppe vor einer Woche über die Grenze nach China gegangen sei, weiß die Regierung in Peking nichts über seinen Verbleib. «Ich weiß nicht, wovon sie sprechen», sagte der Sprecher des Außenamts, Lu Kang, am Freitag auf Journalistenfragen, obwohl der Fall seit Tagen Schlagzeilen macht.

Nach Presseberichten soll der politisch gut vernetzte Milliardär angeblich bei Ermittlungen in China behilflich sein. Agenten hätten den 45-Jährigen zur Kooperation «überredet», hieß es. Die Umstände lösten Besorgnisse aus, weil chinesische Strafverfolger nicht autorisiert sind, in Hongkong zu agieren. Erinnert wurde an fünf chinakritische Hongkonger Buchhändler, die vor einem Jahr ebenfalls verschwunden und teils in Haft in China wieder aufgetaucht waren.

Fragen, ob der Milliardär kanadischer Staatsbürger sei, wie er angegeben hatte, ließ der Sprecher ebenfalls unbeantwortet. Angeblich soll der gebürtige Chinese zudem einen Diplomatenpass des Inselstaates Antigua und Barbuda besitzen. Sein Vermögen wird auf mehr als fünf Milliarden Euro geschätzt. Er soll Geschäfte mit der Elite in Peking gemacht haben, darunter Verwandte von Chinas Präsidenten Xi Jinping.