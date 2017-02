China warnt USA und Südkorea vor «falschem Weg» mit Raketenabwehr

Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.17

PEKING (dpa) - China hat die neue US-Regierung und Südkorea scharf vor der geplanten Stationierung eines Raketenabwehrsystems auf der koreanischen Halbinsel gewarnt. Der Sprecher des Pekinger Außenministeriums, Lu Kang, sagte am Freitag zum Besuch des neuen Verteidigungsministers James Mattis in Seoul, die Aufstellung der Abfangraketen des Typs THAAD «untergraben die strategische Sicherheit der Länder in der Region, einschließlich China». Auch veränderten sie das regionale Gleichgewicht.

«Wir fordern die betreffenden Seiten auf, den Prozess zu stoppen und davon abzusehen, diesen falschen Weg zu gehen», sagte der Sprecher nachdem Mattis die Pläne in Seoul bekräftigt hatte. Die USA und Südkorea hatten die Kritik Chinas und Russlands immer mit dem Hinweis zurückgewiesen, die Raketenabwehr richte sich gegen die Bedrohung aus Nordkorea. Auf seiner ersten Auslandsreise als neuer amerikanischer Verteidigungsminister besuchte Mattis nach Südkorea auch Japan, wo er am Freitag seine Gespräche fortsetzte.