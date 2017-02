China kritisiert Raketentest Nordkoreas

Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.17

Der Chef des Außenministeriums in China. Foto: epa/Rolex Dela Pena

PEKING (dpa) - China hat den nordkoreanischen Raketentest kritisiert.

Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Geng Shuang, sagte am Montag in Peking: «China lehnt die Aktivitäten Nordkoreas ab, die gegen Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates verstoßen.» Der Sicherheitsrat werde Diskussionen über den Raketentest aufnehmen. Der Sprecher hob aber hervor, dass die Ursache des nordkoreanischen Atomprogramms aus chinesischer Sicht der Konflikt mit den USA und Südkorea sei. «Wir ermutigen sie, ihre Kommunikation zu verstärken.» Alle Beteiligten sollten Anstrengungen unternehmen und Verantwortung übernehmen, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu wahren..