China fordert Ende der Gewalt an Gaza-Grenze

PEKING (dpa) - Nach den tödlichen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten hat China beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen.



«Wir verurteilten Gewaltakte gegen Zivilisten und fordern die Palästinenser und Israelis, insbesondere die israelische Seite, auf, Zurückhaltung zu üben und weitere Spannungen und Eskalationen zu vermeiden», sagte Außenamtssprecher Lu Kang am Dienstag in Peking.

China befürworte eine Zwei-Staaten-Lösung und sei bereit, mit allen relevanten Parteien in der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um eine Regelung zu erreichen. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze, die mit der Eröffnung der neuen US-Botschaft am Montag in Jerusalem einhergingen, wurden mindestens 59 Palästinenser getötet.