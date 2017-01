China: Erzeugerpreise steigen so stark wie seit fünf Jahren nicht

Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.17

PEKING (dpa) - Die Erzeugerpreise in China sind im Dezember so schnell wie seit über fünf Jahren nicht mehr gestiegen.

Die Preise auf Großhandelsebene machten im Vergleich zum Vormonat einen unerwartet großen Sprung um 5,5 Prozent, wie das Statistikamt in Peking am Dienstag mitteilte. Es war damit der stärkste Anstieg seit September 2011. Analysten werteten die Zahlen als weiteres Zeichen der Stabilisierung für die ins Stocken geratene Konjunktur. Derweil legten die Verbraucherpreise im Dezember um 2,1 Prozent zu. Chinas Wirtschaft wuchs in den ersten drei Quartalen 2016 mit 6,7 Prozent so langsam wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr..