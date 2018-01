Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.18

CHIANG RAI: Für die neue Saison hat Chiang Rai United Cleiton Silva verpflichtet. Der 30-jährige Brasilianer kommt vom chinesischen Verein Shanghai Shenxin. Dort hat er in 26 Spielen 17 Tore erzielt.

Der Stürmer hatte zuvor in der Ersten Thailändischen Liga für Muang Thong United, Osotspa und BEC Tero gespielt. Silva soll bei Chiang Rai den Angriff bei den kommenden Play-offs für die Champions League und in den Meisterschaftsspielen verstärken. Für 40 Millionen Baht hat Chiang Rai Thitiphan Puangchan an Bangkok Glass abgegeben. Der Nationalspieler hat einen über fünf Jahre laufenden Vertrag unterschrieben. Die Ablösesumme ist die zweitgrößte in der Geschichte des Thai League. Im Vorjahr hatte Chiang Rai 50 Millionen Baht für Tanaboon Ketsarat an Muang Thong United überwiesen.