CHIANG MAI: Airports of Thailand (AoT) plant, einen neuen Flughafen zwischen Chiang Mai und Lamphun zu bauen.



Das Projekt wird als „zweiter Flughafen Chiang Mais“ bezeichnet und soll auf einem 10.000 Rai großen Stück Land errichtet werden, das sich im San-Kamphaeng-Distrikt in der Provinz Chiang Mai und im Ban-Thi-Distrikt in der Provinz Lamphun befindet.

Mit dem neuen Flughafen soll der Chiang Mai International Airport entlas­tet werden, der durch die Zunahme chinesischer Touris­ten droht, an seine Grenzen zu stoßen. Bisher können an dem Airport jährlich 12 Millionen Fluggäste abgefertigt werden. Im Jahr 2016 wurden bereits 9,2 Millionen Passagiere verzeichnet, weshalb AoT damit rechnet, dass der Flughafen innerhalb der nächsten fünf Jahre an seine Kapazitätsgrenze gelangt.



Da kein Platz zur Verfügung steht, den bisherigen Airport zu erweitern, soll ein zweiter, 30 Kilometer östlich des bisherigen Standortes, gebaut werden. Zusammen sollen beide Flughäfen bis zum Jahr 2035 bis zu 20 Millionen Passagiere abfertigen können.



AoT hat angekündigt, ein Architektenbüro für das Design des neuen Flughafens zu beauftragen und ein Umweltverträglichkeitsgutachten durchführen zu lassen. Anschließend soll das Projekt dem Kabinett zur Abstimmung vorgelegt werden.