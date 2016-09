CHIANG MAI: Von Samstag, 3. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember verwandelt sich die „Rose des Nordens“ wieder in die Design-Hauptstadt des Landes.

Die jährlich stattfindende „Chiang Mai Design Week“ wird auch in diesem Jahr wieder eine geeignete Plattform für lokale und internationale Künstler bieten, auf der sich Designer, Kunsthandwerker sowie Geschäftsleute und Jungunternehmer aus der Kreativbranche austauschen und ihre Innovationen der Öffentlichkeit vorstellen. Das breitgefächerte Programm beinhaltet Ausstellungen, Konferenzen, Gesprächsrunden, Workshops, Installationen, einen Kreativmarkt und eine Reihe von unterhaltsamen Aktivitäten. Die Veranstaltungen finden in den kreativen Hotspots der Nordmetropole statt, unter anderem im Chiang Mai Arts and Culture Center, im Künstlervietel Nimmanhaemin und auf dem Areal des Thailand Creative & Design Centers (TCDC).



Infos: www.chiangmaidesignweek.com.