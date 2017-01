Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.17

LONDON (dpa) - Ein weiterer hoch gehandelter Profi aus dem europäischen Fußball wechselt nach Fernost. Mittelfeldspieler John Obi Mikel verlässt den FC Chelsea und schließt sich Tianjin Teda in die chinesischen Super League an. Das verkündete der 29-Jährige am Freitag auf seinem Twitter-Account. Nach zehn Jahren bei dem aktuellen Spitzenreiter der englischen Premier League sei es an der Zeit, «auf Wiedersehen zu sagen», schrieb Mikel. «Ich freue mich, ein Teil von Tianjin Teda FC zu werden zu einer Zeit, in der die chinesische Super League wirklich abhebt.»

Mikel gewann mit dem FC Chelsea elf Titel, darunter zweimal die Meisterschaft in der Premier League, viermal den FA-Cup und jeweils einmal die Champions League und die Europa League.

Erst zuletzt waren die Wechsel des Argentiniers Carlos Tevez (bisher Boca Juniors), des Brasilianers Oscar (FC Chelsea) und des Belgiers Axel Witsel (Zenit St. Petersburg) nach China bekanntgeworden. Berichtet wurde über teils horrende Ablösesummen und Gehälter.