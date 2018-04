Von: Björn Jahner | 15.04.18

BANGKOK: Der Online-Vermittlungsdienst für Fahrdienstleistungen Grab bietet in Bangkok neu die Tagesmiete eines Fahrzeugs mit Chauffeur-Service an. Der Service mit dem Namen GrabRent umfasst zwei Optionen: GrabRent Eco und GrabRent Plus. Die Mindestmietzeit beträgt vier Stunden.

Für GrabRent Eco beträgt die Mietgebühr 1.200 Baht für die ersten vier Stunden bei Fahrten innerhalb Bangkoks und 2.500 Baht für Überlandfahrten ab Bangkok. Für jede weitere Stunde werden je 300 Baht berechnet. Beim Premiumangebot GrabRent Plus wird ausschließlich auf Fahrer zurückgegriffen, die mindestens 4,8 Sterne in ihrer Bewertungsskala vorweisen können und Fahrzeuge lenken, die nicht älter als fünf Jahre sind. Die Mietgebühr beträgt 1.600 Baht für die ersten vier Stunden innerhalb Bangkoks und 3.200 Baht außerorts ab Bangkok. Für jede weitere Stunde werden je 450 Baht berechnet. Infos: www.grab.com/th/en.