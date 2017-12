Von: Björn Jahner | 31.12.17

BANGKOK: Für Urlauber, die das erste Mal den Chatuchak Market besuchen, kann sich dieses riesige Shopping-Labyrinth als eine große Herausforderung erweisen.

Abhilfe soll die clevere Chatuchak Guide App schaffen, entwickelt von State Railway of Thailand (SRT), die den Wochenendmarkt betreibt und der Siam Commercial Bank (SCB) sowie ihrem Tochterunternehmen Digital Ventures Company. Die Smartphone-Anwendung bietet eine Übersichtskarte mit den genauen Standorten von über 8.000 Shops und nützliche Hinweise für Besucher, bevor sie sich in den Trubel stürzen. Die Standortbestimmung informiert sie über Angebote und Produkt-Highlights von nahegelegenen Shops und bietet eine Plattform für Kundenbewertungen. SCB-Kunden können mit der App an über 2.000 Geschäften auf dem Markt zudem via QR-Code bargeldlos bezahlen. Die Menüführung ist in Thai, Englisch und Chinesisch.



Die Chatuchak Guide App steht kostenlos bei Google Play für Android-Betriebssysteme und im App Store für iOS-Betriebssysteme zum Download bereit.