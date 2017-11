BANGKOK: Der thai-schweizerische Nationalspieler Charyl Chappuis hat gegenüber ESPN FC Medienberichte als falsch zurückgewiesen, er werde im kommenden Jahr beim indonesischen Spitzenklub Johor Darul Ta‘zim (JDT) spielen.

Der Verein peilt die indonesische Fußballmeisterschaft an und will die Gruppenphase der AFC Champions League erreichen. Der in der Schweiz geborene Charyl hat bei Buriram United und Suphanburi in der Thai League 1 gespielt und wechselte im Juni dieses Jahres zu Muang Thong United.