Charmante Stimme: Thai wählt Notruf 51-mal

Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.17

UBON RATCHATHANI: Unter Strafandrohung hat Anucha Setthasathien, Sekretär des National Institute for Emergency Medicine (NIEM) davor gewarnt, die Hotline für medizinische Notfälle zu missbrauchen.

Am 24. Dezember hatte ein Mann aus Ubon Ratchathani den EMS-Notruf 1669 zwischen 8 und 20 Uhr gleich 51mal gewählt. Seine Begründung: Der 20-Jährige hatte die charmante Stimme der Frau in der Vermittlung immer wieder hören wollen. Ermittler kamen ihm über seine Rufnummer auf die Spur. Er musste ein Bußgeld von 5.000 Baht zahlen. Nach dem Gesetz kann eine Geldstrafe bis zu 10.000 Baht verhängt werden. Die Bürger sollten die Hotline nicht grundlos nutzen. Das sei kein Spaß, denn über 1669 könnten Menschenleben gerettet werden, betonte Anucha. Die Vermittlung in den Provinzen erhalte auch sexistische Anrufe und Hinweise auf getürkte Unfälle.