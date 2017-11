BANGKOK: Der Bangkok Chao-Phraya-Fluss wurde auf die Liste der 100 meist gefährdeten Kulturdenkmäler („List of Most Endangered Monuments“) des World Monuments Fund (WMF) aufgenommen.

WMF ist eine gemeinnützige, internationale Organisation mit Hauptsitz in New York, die sich weltweit für die Erhaltung von Denkmälern und historischen Stätten einsetzt. Mit Hilfe der Liste soll die internationale Öffentlichkeit auf bedrohte Denkmäler und ihren Schutz aufmerksam gemacht werden.



Im Falle des Chao-Phraya-Flusses, wurde die Organisation durch die Bangkoker Bürgerinitiative „Friends of the River“ (FoR) auf den Plan gebracht, die sich gegen den Regierungsplan zur Errichtung der sogenannten „The Chao Phraya Riverside Promenade“ ausgesprochen hat, ein 14-Milliarden-Baht-Projekt, das die Errichtung von Flanierpromenaden, Radwegen und Hochwasserschutzmauern umfasst. Die Aktivisten befürchten, dass das Prestigeprojekt der Regierung Prayut Chan-o-chas das Ökosystem und kulturelle Landschaft des Flusses zerstören wird.