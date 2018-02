Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.18

CHANTABURI/TRAT: Das Handelsministerium will die Provinz Chantaburi im Osten des Landes als Obst-Metropole ausbauen und bewerben.

Gemäß Handelsminister Sontirat Sonttiriawong könnten in Chantaburi weitere Obstsorten angebaut, die jetzt geernteten Sorten verbessert und im In- und Ausland abgesetzt werden. Durian und Mangostan seien vor allem in China gefragt, für Longan ist Indonesien einer der größten Abnehmer. Der Minister will für das Obst-Metropolen- Programm beim mobilen Kabinettstreffen am Dienstag in der Universität Rambhai Barni Rajabhat in Chanthaburi die Genehmigung der Regierung einholen. Am Montag besuchen Ministerpräsident Prayut Chan- o-cha und seine Kabinettskollegen die Provinz Trat. Dort wollen sie sich über das Ökotourismusmanagement in Ban Pred Nai und das Umweltmanagement auf Koh Chang informieren. Am Dienstag werden die Minister in Chantaburi den Betrieb eines Sozialunternehmens in Chanthaboon, einer alten Gemeinde, und den Schmuckmarkt von Ban Roi Kao besuchen. Sie werden auch rund 1.500 Obstbauern, Obsthändler und Vertreter von obstverarbeitenden Betrieben treffen..