PHUKET: Auf der „Arab Health 2017“ in Dubai, der größten Gesundheitsmesse des Nahen Ostens und die zweitgrößte der Welt, erhielt das Alten- und Pflegeheim „Baan Tschuai duu lää“ der Carewell-Service Co., Ltd. mit Sitz in Phuket, von der Europäischen Medizinischen Vereinigung (EMA) den begehrten „Paracelsus Award“ in der Kategorie „Beste medizinische Praxis“ verliehen.

​Die Auszeichnung erfolgte nach der erfolgreichen Akkreditierung der Pflegeinrichtung durch die EMA. Carewell-Geschäftsführerin Anita Somaini wurde weiter mit dem „Rose of Paracelsus Award“ geehrt, eine Auszeichnung, die prominenten regionalen medizinischen Einrichtungen und den erfolgreichsten Medizinern durch die EMA und die Europäische-Wirtschafts-Vereinigung (EBA) verliehen wird.



Infos: www.carewell-service.com.