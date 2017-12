Written by: Björn Jahner | 01/01/2018

BANGKOK: Getränke-Tycoon Sathien Setthasit, Mitgründer der börsennotierten Carabao Group Plc. (CBG), plant 9,79 Milliarden Baht aufzubringen, um den gleichnamigen thailändischen Energydrink in China zu vermarkten.

Gemäß Sathien, reagiere CBG damit auf die rapide steigende Nachfrage chinesischer Konsumenten nach Energydrinks. Da sich der Markteintritt schwierig gestalten dürfte, soll die Rekordsumme vor allem für Marketing und Vertriebswege aufgebracht werden. „China hat ein beträchtliches Wachstumspotential für den Konsum von Energydrinks. Aber die Marketingkosten fallen für einen Neueinsteiger massiv aus. Wir müssen daher eine große Werbekampagne lancieren, um erfolgreich zu sein“, erklärte der 64-Jährige in der „Bangkok Post“.



Mit dem Markteintritt will CBG vor allem Red Bull den Kampf ansagen, bisheriger Platzhirsch im Energydrink-Segment in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Zu den weiteren Konkurrenten zählen sowohl lokale chinesische Hersteller als auch die Monster Beverage Group, die erst kürzlich ihren Markteintritt in der Volksrepublik wagte.