Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Bei einem Busunglück im Bezirk Dan Khun Thod wurden am Mittwochnachmittag drei Schüler getötet, 48 Schüler, Lehrer und Eltern erlitten teils schwere Verletzungen.

Der Bus hatte 51 Schüler, Lehrer und Eltern der Schule Ban Nong Waeng in Chaiyaphum zu einer Studienfahrt nach Nakhon Ratchasima gebracht. Das schreckliche Unglück ereignete sich auf der Rückfahrt nach Chaiyaphum. Gegen 16 Uhr schnitt ein Pick-up auf der Sikhiew-Chaiyaphum Road den Bus. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sein Wagen prallte auf den Pick-up, überschlug sich und blieb am Fahrbahnrand liegen. Für drei Schüler des weiterführenden Zweigs kam jede Hilfe zu spät, die Verletzten, zumeist Schüler der Grund- und weiterführenden Schule, wurden in ein Krankenhaus gebracht.