Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.17

PHUKET: Das Straßenverkehrsamt hat Besitzer bzw. Fahrer von außerhalb Phukets registrierten Bussen angewiesen, die Bremsen ihrer Fahrzeuge untersuchen zu lassen.

In letzter Zeit hat es auf der abschüssigen Straße am Patong Hill mehrere Busunglücke mit mehreren Toten und vielen Verletzten gegeben. Immer wieder benannten die Busfahrer das Versagen der Bremsen als Unfallursache. Deshalb will das Straßenverkehrsamt als Beitrag zur Sicherheit von Bussen und Fahrgästen die Bremsen untersuchen.

Phukets Gouverneur Norraphat Plodthong hatte vor Tagen mit dem Leiter der Straßenverkehrsbehörde Banyat Kantha die Straße am Patong Hill besichtigt und Sicherheitsmaßnahmen eingefordert. Und laut Banyat waren an der Unfallserie wegen Versagens der Bremsen größtenteils in anderen Provinzen registrierte Fahrzeuge beteiligt. Überprüft werden die Bremsen an Bussen am Samstag, 19. August, von 8.30 bis 16.30 Uhr auf dem Gelände des Straßenverkehrsamts nahe Saphan Hin.

Der letzte schwere Unfall ereignete sich Sonntagnacht, als bei einem Bus die Bremsen versagten. Er prallte gegen ein Tuk-Tuk und mehrere Fahrzeuge und kippte um. Dutzende Menschen erlitten Verletzungen, der 65-jährige Fahrer und ein 31 Jahre alter Motorradfahrer liegen schwer verletzt im Krankenhaus.