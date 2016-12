Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.16

THAILAND: Über 40 Studenten des King Mongkut's Institute of Technology in Bangkok-Ladkrabang wurden am Donnerstag bei einem Busunfall (im Bild) verletzt, davon vier schwer.

160 Studenten hatten in Chiang Mai ein Fortbildungsprogramm absolviert. Auf der Rückfahrt kam einer der vier Busse in Kamphaeng Phet von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr auf dem Highway in Kamphaeng Phet. Der Busfahrer sagte aus, er habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, weil er am Steuer eingeschlafen war. Der Bus fuhr auf einen Graben zu. Deshalb zog der Fahrer das Fahrzeug nach rechts, dabei prallte der Bus gegen eine Straßenbegrenzung und überschlug sich. Der Fahrer wird sich wegen rücksichtslosen Fahrens vor Gericht zu verantworten haben.

15 Touristen aus Nepal erlitten bei einem Busunfall auf dem Asia Highway 41 in Surat Thani Verletzungen. Nach Angaben der Polizei ist der Zustand von fünf Urlaubern kritisch. Der Bus kam bei starkem Regen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Touristen kamen aus Bangkok mit dem Ziel Krabi.