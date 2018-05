BANGKOK: Die Polizei hat einen Reisebusfahrer festgenommen, der Wertobjekte und andere Gegenstände im Wert von insgesamt 60.000 Baht von fünf chinesischen Fahrgästen aus deren Reisetaschen gestohlen hatte.

Fünf Chinesen sagten am Samstag gegen 22 Uhr bei der Touristenpolizei am Flughafen Suvarnabhumi aus, jemand habe aus ihren Reisetaschen mehrere wertvolle Gegenstände entwendet. Nach einer Besichtigungstour mit dem Reisebus stellten die Touristen fest, dass ihr Gepäck beschädigt und aufgebrochen wurde. Bei der Vernehmung gestand der 36-jährige Busfahrer, dass er die Wertgegenstände gestohlen hatte. Sobald die Urlauber ausgestiegen waren, öffnete er mit einem Mehrzweckschraubendreher die Taschen der Fahrgäste. Er versteckte die Beute im Gebüsch am Straßenrand. Dorthin brachte der Dieb die Polizei.