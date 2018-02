Von: Björn Jahner | 05.02.18

BANGKOK: Die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) und die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) – Betreiberunternehmen der städtischen Linienbusse der Hauptstadt – kommen aus den roten Zahlen nicht heraus und benötigen dringend eine Finanzspritze.

Ungeachtet der Tatsache, dass die Busfahrpreise viel zu niedrig ausfallen, um die Unterhaltskosten zu decken, steht eine Fahrpreiserhöhung nicht zur Diskussion. Auch bei der SRT wurde der Ticketpreis seit drei Jahrzehnten nicht erhöht. Das Sanierungsprogramm zielt auf neue Investmentwege ab. So sollen Lösungen gefunden werden, die Einnahmen zu erhöhen, bei gleichzeitiger Einsparung der laufenden Kosten. So beabsichtige die SRT die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft mit einem Stammkapital von 300 Millionen Baht, um die kommerzielle Nutzung ihrer Ländereien zu managen. Viele der bisher ungenutzten Grundstücke im Besitz der SRT entlang der Bahntrassen weisen hohes Entwicklungspotential auf und sollen zur Bebauung freigegeben werden. Die BMTA hingegen ziehe eine Umstrukturierung ihres Liniennetzes in Betracht, um die Routen profitabler zu betreiben.