Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

PRACHINBURI: Beim Sturz eines Reisebusses in eine 20 Meter tiefe Schlucht wurden am Donnerstagmorgen zwei Schüler und vier Lehrer getötet.

Der Doppeldeckerbus mit 44 Schülern und 6 Lehrern einer Highschool in Khon Kaen kam in einer Kurve der abschüssigen Straße im Nationalpark Khao Yai von der Fahrbahn ab und stürzte in die Tiefe. Fünf Insassen starben am Unfallort, ein weiterer erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. 43 Schüler und Lehrer wurden verletzt in Krankenhäusern eingeliefert.



Nach Einschätzung der Polizei befuhr der Bus die Straße mit zu hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer kannte offenbar die kurvenreiche Strecke nicht und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er flüchtete nach dem Unfall. Ziel der Bildungstour war Chanthaburi, eine Auszeichnung für die Schüler zum Jahresabschluss.