BANGKOK: Ein Bus mit 30 taiwanesischen Touristen fing auf einem Expressway Feuer, die Urlauber rannten in Panik um ihr Leben.

Das Feuer brach am Samstag gegen 13 Uhr aus, als sich der klimatisierte Bus etwa 200 Meter hinter der Ausfahrt Sukhumvit 62 befand. Der 43 Jahre alte Busfahrer sagte aus, er habe die taiwanesischen Touristen aus dem NY Hotel in Samut Prakans Bezirk Bang Saothong abgeholt, um sie zum Chatuchak-Wochenendmarkt zu bringen. Plötzlich schrien Urlauber, dass sie Feuer riechen würden. Der Fahrer stoppte den Bus, stellte fest, dass im Gepäckabteil ein Feuer ausgebrochen war, und rief dem Reiseleiter zu, die Touristen sollten aus dem Bus fliehen. Mehrere Taiwanesen weinten, als ihre Habseligkeiten in Flammen aufgingen. Der Bus brannte aus, obwohl die Feuerwehr bald eintraf und den Brand bekämpfte. Auf dem Expressway staute sich der Verkehr zwei Kilometer bis zur Ausfahrt Bang Na.