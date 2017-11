BURIRAM: Mit dem fünften Meistertitel holte sich Buriram United vor seinem Dauerrivalen Muang Thong United, Titelträger des Vorjahres, die Fußballmeisterschaft zurück.

Der Isaan-Verein steht dadurch im kommenden Jahr in der Gruppenphase der Asien Champions League. Buriram kam bei 34 Spieltagen auf 86 Punkte und übertraf sein Ergebnis von 85 Punkten aus der Saison 2011. Vizemeister Muang Thong muss in die Qualifikation, in die Play-offs der Champions League. Den dritten Startplatz für Thailand spielen im Finale des FA Cups Bangkok United und Chiang Rai United aus. Die drei Absteiger der Thai League 1 sind der Sisaket FC, Thai Honda und Super Power Samut Prakan.

Da die Erste Liga ab 2019 auf 16 Teams reduziert wird, gibt es in der kommenden Saison fünf Absteiger. Für die Saison 2018 gilt in der Thai League 1 eine neue Ausländerregelung mit 3+1+1, die seit diesem Jahr schon von der Zweiten Liga abwärts gilt. Es dürfen nur drei Nichtasiaten und ein Asiat und ein Spieler aus der ASEAN-Zone gleichzeitig auf dem Platz stehen.

Die drei Aufsteiger aus der Thai League 2 sind der Chainat FC, Air Force United und der Prachuap FC.

Pattaya United spielte nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Ersten Liga eine gute Saison und erreichte das vom Verein ausgegebene Ziel, unter die zehn besten Teams zu kommen.