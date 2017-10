BURIRAM: Drei Spieltage vor dem Saisonende der Thai League 1 hat Buriram United praktisch die Meisterschaft sicher. Dem Isaan-Verein fehlt aus den restlichen Spielen nur noch ein Punkt, um zum fünften Mal thailändischer Meister zu werden.

Verfolger Muang Thong müsste alle seine vier Spiele gewinnen und der Tabellenführer seine drei Matches verlieren, um an Buriram vorbeizuziehen. (Der amtierende thailändische Meister Muang Thong hat noch ein Nachholspiel im eigenen Stadion gegen Thai Honda zu absolvieren.) Dann könnte zur Überraschung der Fußballfans tatsächlich Muang Thong das Triple holen. Denn das Team spielt um den FA Cup und den Ligapokal, während Buri­ram in beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden ist. In der Thai League 2 ist die Saison beendet. Neben dem Meister Chainat FC steigen Air Force United und Prachuap FC auf.