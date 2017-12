BURIRAM: Thailands Fußballmeister Buriram United wurde für die 2018 Asian Championsleague in die Gruppe G gelost.



Das Isaan-Team trifft auf den Meister der chinesischen Super League Guangzhou Evergrande, Jeju United aus Südkorea und den Gewinner des Emperor Cups aus Japan. Auf dem Weg in die Gruppenphase müssen Muang Thong United und Chiang Rai United jeweils zwei Play-off-Spiele bestehen. Muang Thong spielt am 23. Januar gegen Johor Darul Ta'zim aus Malaysia, und Chiang Rai trifft am 23. Januar auf den Gewinner des Spiels Bali United (Indonesien) gegen Tampines Rovers (Singapur). Die Gruppenspiele beginnen am 12. Februar.