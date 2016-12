Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.16

NIAMEH (dpa) - Nicht nur ins afrikanische Krisenland Mali werden zusätzliche deutsche Soldaten geschickt, auch der Bundeswehr-Stützpunkt im Nachbarland Niger wird ausgebaut. Westafrika überholt langsam aber sicher Afghanistan als wichtigstes Einsatzgebiet der Bundeswehr.

Die Truppenstärke der Bundeswehr im westafrikanischen Niger wird verdoppelt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kündigte nach einem Besuch auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Hauptstadt Niameh an, dass statt derzeit 42 künftig bis zu 100 Soldaten dort stationiert sein würden. Niger war die letzte Station einer dreitägigen Afrika-Reise von der Leyens, die sie wegen des mutmaßlichen Anschlags in Berlin leicht verkürzte.

Von Niger aus unterstützt die Bundeswehr den UN-Friedenseinsatz Minusma im Nachbarland Mali mit einem Transport- und einem Sanitätsflugzeug. In der früheren malischen Rebellenhochburg Gao sind knapp 600 deutsche Soldaten stationiert. Auch dort ist im nächsten Jahr wegen der Entsendung von acht Hubschraubern eine deutliche Truppenaufstockung geplant, wahrscheinlich um etwa 300 Soldaten. Der Minusma-Einsatz könnte damit Afghanistan als bisher größten Einsatz der Bundeswehr ablösen.

Die deutschen Soldaten in Niameh sind in einem staubigen französischen Feldlager am Flughafen in Zelten untergebracht. Wegen der harten Bedingungen dort mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad selbst im Winter und hoher Lärmbelastung, bleiben die Soldaten in der Regel nicht länger als zwei Monate. Normal sind Einsatzzeiten von vier bis sechs Monaten. Im Zuge der Verstärkung der Luftwaffen-Truppe sollen die Zelte nun durch Container ersetzt werden.

Die Bundesregierung wird auch die Sicherheitskräfte Nigers im kommenden Jahr mit voraussichtlich 15 Millionen Euro unterstützen. Das bitterarme Land, durch das die Haupt-Flüchtlingsrouten zur Südküste des Mittelmeers führen, soll nach jetzigem Planungsstand vor allem Lastwagen für die Armee sowie Geländewagen und Telekommunikationsgeräte für Polizei, Gendarmerie und Grenzschutz erhalten. Die endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Die geplante Hilfe ist Teil des sogenannten Ertüchtigungsprogramms der Bundesregierung, mit dem vertrauenswürdige Länder in Krisenregionen in die Lage versetzt werden sollen, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Bisher zählen Jordanien, Tunesien, der Irak und Mali zu den Empfängerländern.