Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

BERLIN (dpa) - Angesichts einer geringen Zahl von Schülern mit Chinesisch-Unterricht und großen Lücken bei den Kenntnissen über das Land will die Bundesregierung die «China-Kompetenz» in Deutschland ausbauen.

Zur «China-Kompetenz» gehörten vor allem Sprachkenntnisse, aber auch Landeskenntnisse und interkulturelle Kompetenzen, teilten das Bundesbildungsministerium, das Auswärtige Amt und die Kultusministerkonferenz in Berlin mit. Hintergrund sei, dass die internationale Bedeutung der Volksrepublik China ständig zunehme.

Am Montag sollte in Berlin eine Publikation «China kennen, China können» vorgestellt werden. Die Erhebung des Forschungsinstituts Mercator Institute for China Studies zeigt etwa, dass für den Großteil der rund elf Millionen Schüler in Deutschland China bislang ein Randthema ist. «Ein Blick in die Bildungs- und Lehrpläne zeigt: Die Auseinandersetzung mit China ist bislang nur selten explizit vorgesehen», heißt es in der Studie. «China taucht selbst in Fächern wie Erdkunde, Geschichte oder Wirtschaft oft nur selten auf.» Auch die Zahl der deutschen Studenten, die an einem chinabezogenen Studium und einem längeren Aufenthalt im Land interessiert sind, stagniert demnach.

Bildungsstaatssekretär Georg Schütte sagte der Deutschen Presse-Agentur, sein Ministerium habe bereits viel für eine 2015 gestartete China-Strategie auf den Weg gebracht. Die neue Publikation zeige aber auch, «dass niedrigschwellige Angebote nötig sind, um vor allem mehr junge Menschen für China zu interessieren». Schütte betonte zudem: «Die Zahl der deutschen Studierenden in China, rund 8.000 pro Jahr, ist ausbaufähig; wichtiger ist aber vor allem, dass die deutschen Studierenden länger dort bleiben als bisher und dass sie verstärkt in der Landessprache, auf Chinesisch, studieren.»