Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

KUALA LUMPUR (dpa) - In Malaysia hat eine Bürgerrechtsorganisation am Samstag eine Reihe landesweiter wochenlanger Proteste gegen Ministerpräsident Najib Razak gestartet. Ziel der Veranstaltungen in den kommenden sieben Wochen sei es, Najib zum Rücktritt zu zwingen, erklärte die Gruppe «Bersih 2.0», in der sich fast 100 Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen haben. Es seien Veranstaltungen an knapp 250 Orten geplant. Die Organisation will nach eigenen Angaben Malaysias Bürger auch ermuntern, gegen Machtmissbrauch und Korruption der Regierung aufzustehen und Reformen, Pressefreiheit und stärkere öffentliche Institutionen einzufordern.

Bersih hatte bereits im August 2015 Proteste organisiert, bei denen sie Najibs Rücktritt und Reformen forderten. Der Premier steht seit Juli vergangenen Jahres im Zentrum eines Korruptionsskandals. Der Vorwurf lautet, dass Millionenbeträge auf seinen Privatkonten aus einem von ihm gegründeten Regierungsfonds stammen sollen. Vergangenen Juli hatte das US-Justizministerium Zivilklage erhoben: Mehr als drei Milliarden Dollar seien aus jenem Fonds gestohlen und unter anderem durch amerikanische Banken geschleust worden. Eine malaysische Untersuchung hatte Najib aber von allen Vorwürfen freigesprochen.