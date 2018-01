Written by: Redaktion DER FARANG | 31/01/2018

PATTAYA: Der Abbruch des bekannten Restaurants „Bali Hai Sunset“ in Südpattaya ist erst der Anfang, auf öffentlichem Areal errichtete Gebäude dem Erdboden gleichzumachen.

Vom Restaurant aus hatten Gäste einen weiten Blick auf die Bucht von Pattaya, auf die Koh Larn und den regen Bootsverkehr. Jetzt sind vom „Bali Hai Sunset“ am Hafen Bali Hai nur Trümmer übriggeblieben. Ein Gericht hatte im Rechtsstreit zwischen Eigentümer und Stadt den Abriss verfügt, obwohl, so Medienberichte, der Besitzer mehrere legale Dokumente vorweisen konnte. Der städtische Ingenieur Naris Chertsunya überwachte den Abbruch und sagte „Manager Online“, Bürgermeister Anan Charoenchasri habe angeordnet, alle in der Stadt illegal errichteten Immobilien müssten abgebrochen werden.