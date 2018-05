Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

Foto: The Thaiger

PHUKET: Bewohner des Bezirks Paklok wehren sich gegen das vor gut einem Vierteljahr eröffnete Tierkrematorium, sie bezeichnen den aus dem Gebäude kommenden Rauch als unerträglich.

Der Betreiber hat auf die Klagen an seinem Damrongdhama Center reagiert und verweist auf die legale Baugenehmigung zur Feuerbestattung. Er hat einen Teil des Tempels Soponwanaram angemietet. Das Unternehmen „Pet Cremation“ bietet alle Arten von Haustierverbrennung an. Die Gebühr beträgt ab 2.000 Baht. Anlieger haben sich bereits mehrfach getroffen und von der Gemeindeverwaltung Hilfe erbeten. Gespräche mit dem Betreiber des Krematoriums, dem Tierarzt Dr. Boonchit Siaram, hätten keine Lösung gebracht. Die Forderung, die Einäscherung auszusetzen, bis das Umweltamt zu einer Entscheidung gekommen sei, sei nicht beachtet worden. Dr. Boonchit sagte, Phuket brauche einen Ort, in dem Menschen ihre geliebten Haustiere verbrennen können.