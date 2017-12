Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.17

BANGKOK: Die Beisetzung von Hunden und Katzen in einem Tempel mit buddhistischen Ritualen ist in der Hauptstadt der letzte Trend.

Tierliebhaber glauben, dass ihre Lieblinge wieder geboren und in ihrem nächsten Leben eine Stufe höher klettern werden. Inzwischen bieten drei Tempel diesen Service an, mit einer von Mönchen geleiteten Zeremonie, mit Verbrennung und dem Ausstreuen der Asche in einem Fluss. Theerawat Sae-Han, Gründer von Pet Funeral Thailand, begleitet im Monat 200 Beisetzungen für Tiere, neben Hund und Katze sind es auch Schlangen, Paviane, Kampfhähne und Warane. Für Theerawat macht die Verbrennung von Tieren umso mehr Sinn, weil für ein Begräbnis in Bangkok kaum Land vorhanden ist. Die Beisetzung in einem Tempel ist allerdings nicht billig: Zwischen 3.000 und 100.000 Baht müssen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP gezahlt werden.