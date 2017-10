BANGKOK: Der weltweit bekannte Muay-Thai-Kämpfer Buakaw Banchamek hat sich am Donnerstag im Tempel Bang Waek im Bezirk Phasi Charoen zu Ehren des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej als Mönch ordinieren lassen.

Der 35-Jährige widmet seinen neuntägigen Aufenthalt in der Mönchsgemeinschaft symbolisch dem verstorbenen König. Buakaw bat all jene um Vergebung, denen er Schlechtes angetan habe. Eine traditionelle Äußerung beim Eintritt in das Mönchsleben. Auf Facebook haben Tausende Fans Buakaw gesegnet, nicht nur weil er ein großer Sportler sei, sondern weil er ein großes Herz habe, berichtet die Nachrichtenplattform „Coconuts Bangkok“.

Buakaw ist seit dem Jahr 2012 Muay-Thai-Kämpfer und zu einer Legende geworden. Inzwischen tritt er auch im Vollkontaktkampfsport an. In seiner Laufbahn hat er 13 Titel gewonnen, darunter waren mehrere Weltmeisterschaften, zudem hat er mit 17 Sekunden den schnellsten Sieg in einem Vollkontaktkampf erzielt. Im Oktober 2104 wurde ihm die Ehrendoktorwürde im Fachbereich Regionale Entwicklung der Rajabhat-Universität Surin verliehen.