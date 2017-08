Bruce Lee starb vor 44 Jahren

HONGKONG: In den 1970er Jahren kam ein ganz neues Film-Genre in den deutschen Kinos, die berühmten asiatischen Martial-Arts-Filme, die das Filmangebot in der Kinowelt mitbestimmten. Dies waren Filme entweder mit unterschiedlichsten historischen Figuren und Geschichten aus der Vergangenheit oder Gut-und-Böse-Storys „made“ aus der Gegenwart. Alle Filme waren zwar in den Anfängen miserabel synchronisiert, wenn man nur die Mundbewegungen betrachtete, aber die Handlungen teilweise schnell durchschaubar, wobei dieses neue Film-Genre sehr gute Ausführungen von verschiedenen Kampfsportarten, eine anscheinend unglaubliche Körperbeherrschung, die mit Tricks und ohne Tricks gezeigt wurden.

Die meisten und bekanntesten Filme stammten zunächst aus Taiwan und China. Dadurch gab es auch in Deutschland einen Kampfsport-Boom, und viele wollten plötzlich Kung-Fu, Karate, Wing Chun oder Taekwondo erlernen. Wenn man Fan dieser Kampfsportfilme wurde, kannte bald jeder auch die Namen der berühmten Schauspieler, die im Filmstudio der Shaw Brothers in Hongkong ihre Filme drehten. Zur damaligen Zeit waren es z. B. zunächst die chinesischen Schauspieler David Chiang, Ti Lung und besonders Bruce Lee.

Bruce Lee – vom Schüler zum Meister

Bruce Lee wurde am 27. November 1940 als viertes Kind des chinesischen Schauspielers Lee Hoi Chuen und der Deutsch-Chinesin Grace Ho in San Francisco geboren. Da er in den Vereinigten Staaten geboren wurde, bekam er automatisch die chinesische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Einige Monate nach seiner Geburt, zogen die Eltern nach Hongkong zurück. Schon als Kind spielte er in verschiedenen chinesischen Filmen mit. Als Jugendlicher interessierte sich Bruce Lee für Kampfsportarten, auch um sich gegen jede Form wehren zu können. Mit 13 Jahren wurde er einer der wenigen Schüler des berühmten Großmeisters Yip Man, der ihn fünf Jahre lang in die Kampfkunst Wing Chun Kung-Fu unterrichte, körperlich und geistig. Auch begann Bruce Lee schon früh, sich mit anderen Kampftechniken zu beschäftigen. So übernahm er Fußtritte aus dem Taekwondo, Körperbewegungen aus dem Judo, Faustschläge aus dem Karate und Bewegungen aus dem klassischen Kung Fu, um sein erlerntes Wing Chun Kung-Fu zu erweitern und zu verbessern.

Sein ungeduldiger Hang und seine Fähigkeiten, seinen Körper durch hartes Training sich zu stählen, befähigte ihn zu enormen Leistungen. Mit erst 18 Jahren hatte er als Meister schon solch eine große Kampferfahrung, dass es ihm nicht reichte, nur an sportlichen Wettbewerben teilzunehmen, wie es sein Meister geraten hatte. Weil er auch den Kampf auf der Straße suchte, übergab die Polizei ihn einmal in der Obhut seiner Eltern, jedoch mit dem Hinweis, dass er bei weiteren Vergehen mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen habe. Weil die Eltern wussten, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, dass ihr Sohn wieder den Kampf auf der Straße suchte, schickten sie ihn 1959, vor seinem 19. Geburtstag, mit 100 US-Dollar in der Tasche, zurück nach San Francisco.