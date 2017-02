PHUKET: Nach zwei Jahren Fahndung gelang es der Polizei in Cherng Talay am Donnerstag, einen flüchtigen britischen Serieneinbrecher zu schnappen, dem eine Reihe von Einbrüchen in Phuket zur Last gelegt werden.

Der 54-jährige wurde in seinem gemieteten Haus in der Soi Na Kho in Cherng Talay festgenommen und Diebesgut, darunter 67 Wertgegenstände, die aus mindestens drei Einbrüchen stammen, beschlagnahmt.

Der Mann wurde bereits im März 2015 zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem die Beamten in Erfahrung brachten, dass er bei einem Einbruch in das Haus eines Schweden in Kata, Wertgegenstände in Höhe von 200.000 Baht geklaut hatte. Aufnahmen der Überwachungskamera des Hauses brachten die Ermittler auf die Spur des Täters, die Immigration konnte die Identität des Ausländers jedoch nicht zweifelsfrei klären.

Am Mittwoch meldete schließlich ein Mann aus Weißrussland einen Einbruch in sein Haus bei der Polizei in Cherng Talay. Die Beamten sicherten den Tatort ab und befragten die Nachbarn des Opfers, ob sie etwas Auffälliges bemerkt hätten, das zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnte. Einer der Befragten informierte die Ermittler, dass er einen Ausländer mit einem schwarz-roten Motorrad vor dem Haus des Opfers beobachtet hatte, der sich auffällig verhielt.

Da der Einbrecher auch zwei iPhones aus dem Haus gestohlen hatte, gelang es den Fahndern, die Smartphones zu orten und den Verbrecher schließlich festzunehmen. Er gestand den Einbruch in das Haus des Weißrussen in Cherng Talay sowie weitere in Kamala, Thalang und Sakoo. Er befand sich immer noch im Besitz des Großteils der Beute, die er eigenen Angaben folgend, Stück für Stück verkaufen wollte. Die britische Botschaft wurde über die Festnahme informiert, der Mann wird wegen Einbruchs bestraft.